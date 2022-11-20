مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف شركة "OWS" للسيارات لإعادة تصنيع قطع الغيار

وقعّت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية استراتيجية مع شركة OWS للسيارات، لاستضافة مقرها الرئيسي ومنشآتها في المملكة، مما يسهم في ترسيخ مكانة المدينة في صناعة السيارات بالمنطقة.

ونصت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان بصورة مشتركة لتأسيس مقر الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون نقطة انطلاق لدخولها إلى المملكة.

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وتركز الاتفاقية على إنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل، ومرافق لوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار، ومقرات سكن الموظفين، وتطوير الأعمال، وتنشيط التسويق من داخل المدينة الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقًا للاتفاقية ستقوم OWS بإطلاق أكاديمية تدريب داخل المدينة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين السعوديين كمرحلة أولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 1000 وظيفة بعد افتتاح الأكاديمية، كما تسعى المدينة على المدى الطويل لدمج أفضل عروض شركائها الدوليين لتصبح بوابة للأسوق العالمية وبيئة مواتية للأعمال التجارية الناجحة.

كان رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في السعودية، إبراهيم آل الشيخ، قال إن صناعة السيارات تشهد تغييراً جذرياً عبر التحول إلى السيارات الكهربائية أو الهجينة، والفرصة مواتية للمملكة لتصبح رائدة في هذه الصناعة ولديها مقومات النجاح التي تراهن عليها الدولة.

وأضاف إبراهيم آل الشيخ، في مقابلة مع "العربية"، أن المواد الخام الممكنة لصناعة السيارات مثل صناعة الألمنيوم والبلاستيك المتخصص والوبر الصناعي والزجاج، متوفرة للاستفادة منها في تحقيق النجاح وتوطين صناعة السيارات الكهربائية داخل السعودية.