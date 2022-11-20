اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
اقتصاد السعودية

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف شركة "OWS" للسيارات لإعادة تصنيع قطع الغيار

لإنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل، ومرافق لوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعّت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية استراتيجية مع شركة OWS للسيارات، لاستضافة مقرها الرئيسي ومنشآتها في المملكة، مما يسهم في ترسيخ مكانة المدينة في صناعة السيارات بالمنطقة.

ونصت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان بصورة مشتركة لتأسيس مقر الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون نقطة انطلاق لدخولها إلى المملكة.

وتركز الاتفاقية على إنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل، ومرافق لوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار، ومقرات سكن الموظفين، وتطوير الأعمال، وتنشيط التسويق من داخل المدينة الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

"موانئ" السعودية تضيف خدمات شحن جديدة لميناء الملك عبدالعزيز اقتصاد اقتصاد السعودية "موانئ" السعودية تضيف خدمات شحن جديدة لميناء الملك عبدالعزيز

ووفقًا للاتفاقية ستقوم OWS بإطلاق أكاديمية تدريب داخل المدينة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين السعوديين كمرحلة أولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 1000 وظيفة بعد افتتاح الأكاديمية، كما تسعى المدينة على المدى الطويل لدمج أفضل عروض شركائها الدوليين لتصبح بوابة للأسوق العالمية وبيئة مواتية للأعمال التجارية الناجحة.

كان رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في السعودية، إبراهيم آل الشيخ، قال إن صناعة السيارات تشهد تغييراً جذرياً عبر التحول إلى السيارات الكهربائية أو الهجينة، والفرصة مواتية للمملكة لتصبح رائدة في هذه الصناعة ولديها مقومات النجاح التي تراهن عليها الدولة.

وأضاف إبراهيم آل الشيخ، في مقابلة مع "العربية"، أن المواد الخام الممكنة لصناعة السيارات مثل صناعة الألمنيوم والبلاستيك المتخصص والوبر الصناعي والزجاج، متوفرة للاستفادة منها في تحقيق النجاح وتوطين صناعة السيارات الكهربائية داخل السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب: لا أرى أي سبب للعودة إلى تويتر ترمب: لا أرى أي سبب للعودة إلى تويتر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط