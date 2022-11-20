"موانئ" السعودية تضيف خدمات شحن جديدة لميناء الملك عبدالعزيز

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة شركة "Sea Lead" خدمة الشحن الجديدة "FAM" بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالتعاون مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، بما يُسهم في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم الحركة التجارية وتوفير طاقات استيعابية إضافية للمصدرين والمستوردين.

ويتزامن ذلك مع بدء تشغيل خدمة "EJBS" المضافة من الخط الملاحي "Emirates Shipping line" التي تضم "ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام - ميناء الشويخ الكويت - ميناء جبل علي الإمارات - ميناء خليفة بن سلمان البحرين والعودة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام"، وتتميز بتقليل زمن انتقال البضائع داخل موانئ الخليج العربي.

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وتُسهم الخدمات الجديدة التي انطلقت 15 نوفمبر لعام 2022م في تعزيز المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إقليميًا وعالميًا، وتعزيز ربطه بموانئ الشرق، بالإضافة إلى زيادة حاويات المُسافنة وتيسير سلاسل الإمداد، وكذلك زيادة حجم الشحنات وكسب حصة سوقية أكبر من السفن العابرة على ساحل الخليج العربي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتربط خدمة الشحن "FAM" ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية وعالمية رئيسة هي: "تشينغداو، وشينغهاي، ونينغبو، ونانشا، وجبل علي، وميناء حمد، خلال رحلة الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 6900 حاوية قياسية أسبوعيًا.

وتتميز خدمة الشحن "FAM" برحلة عودة مباشرة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء تشينغداو الصيني مما يؤدي إلى تقليل المدة المستغرقة للصادرات السعودية وسرعة وصولها إلى الأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها، والذي يترتب عليه خلق فرص تجارية كبرى و دعم المصدرين السعوديين لوجستيًا.

يذكر أن الهيئة العامة أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة 10 خدمات شحن ملاحية جديدة من كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، وقد شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال الشهر الماضي إضافة شركة "ALADIN EXPRESS DMCC" الخط الملاحي "GIX2" الذي يربطه بـ 4 موانئ إقليمية وعالمية.