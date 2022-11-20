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أهداف COP27 في شرم الشيخ 6 إلى 18 نوفمبر 2022
شعار كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية
قمة المناخ

مؤتمر المناخ يوافق على إقامة صندوق للخسائر والأضرار

لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية

شرم الشيخ – رويترز
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اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر صباح اليوم الأحد، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية.

وبعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، وافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.

لكنها أطلقت العديد من القرارات الأكثر إثارة للجدل بشأن الصندوق في العام المقبل عندما تقدم "لجنة انتقالية" توصيات للدول لاعتمادها بعد ذلك في قمة المناخ كوب 28 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

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وستغطي هذه التوصيات "تحديد مصادر التمويل وتوسيعها" في إشارة إلى السؤال الشائك حول أي البلدان التي ينبغي أن تساهم في الصندوق الجديد.

سيطرت دعوات الدول النامية لمثل هذا الصندوق على المؤتمر المستمر منذ أسبوعين، مما أدى إلى تمديد المحادثات إلى ما بعد موعد الانتهاء الذي كان مقررا يوم الجمعة.

وعقب الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، دعت سويسرا إلى تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة من أجل إتاحة الوقت لدراسة النص الجديد للاتفاق الشامل- وتحديدا الصيغة المتعلقة بالجهود الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حسبما أفاد المندوب السويسري.

وكان المفاوضون قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم بشأن التغييرات التي يجري التفاوض بشأنها وإزاء صياغتها في وقت متأخر جدا من العملية.

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