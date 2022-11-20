مؤتمر المناخ يوافق على إقامة صندوق للخسائر والأضرار

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر صباح اليوم الأحد، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية.

وبعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، وافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.

مادة اعلانية

لكنها أطلقت العديد من القرارات الأكثر إثارة للجدل بشأن الصندوق في العام المقبل عندما تقدم "لجنة انتقالية" توصيات للدول لاعتمادها بعد ذلك في قمة المناخ كوب 28 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وستغطي هذه التوصيات "تحديد مصادر التمويل وتوسيعها" في إشارة إلى السؤال الشائك حول أي البلدان التي ينبغي أن تساهم في الصندوق الجديد.

سيطرت دعوات الدول النامية لمثل هذا الصندوق على المؤتمر المستمر منذ أسبوعين، مما أدى إلى تمديد المحادثات إلى ما بعد موعد الانتهاء الذي كان مقررا يوم الجمعة.

وعقب الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، دعت سويسرا إلى تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة من أجل إتاحة الوقت لدراسة النص الجديد للاتفاق الشامل- وتحديدا الصيغة المتعلقة بالجهود الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حسبما أفاد المندوب السويسري.

وكان المفاوضون قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم بشأن التغييرات التي يجري التفاوض بشأنها وإزاء صياغتها في وقت متأخر جدا من العملية.