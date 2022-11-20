مؤتمر المناخ يوافق على إقامة صندوق للخسائر والأضرار
لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر صباح اليوم الأحد، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية.
وبعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، وافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.
لكنها أطلقت العديد من القرارات الأكثر إثارة للجدل بشأن الصندوق في العام المقبل عندما تقدم "لجنة انتقالية" توصيات للدول لاعتمادها بعد ذلك في قمة المناخ كوب 28 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وستغطي هذه التوصيات "تحديد مصادر التمويل وتوسيعها" في إشارة إلى السؤال الشائك حول أي البلدان التي ينبغي أن تساهم في الصندوق الجديد.
سيطرت دعوات الدول النامية لمثل هذا الصندوق على المؤتمر المستمر منذ أسبوعين، مما أدى إلى تمديد المحادثات إلى ما بعد موعد الانتهاء الذي كان مقررا يوم الجمعة.
وعقب الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، دعت سويسرا إلى تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة من أجل إتاحة الوقت لدراسة النص الجديد للاتفاق الشامل- وتحديدا الصيغة المتعلقة بالجهود الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حسبما أفاد المندوب السويسري.
وكان المفاوضون قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم بشأن التغييرات التي يجري التفاوض بشأنها وإزاء صياغتها في وقت متأخر جدا من العملية.
-
تمديد قمة المناخ وسط ملفات عالقة ومفاوضات متعثرة .. هل تحرز تقدمًا؟محاولة لإحراز اختراق في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة اقتصاد
-
ماذا يربح الاقتصاد المصري من استضافة قمة المناخ 2022؟القمة ستساهم في الترويج للسياحة المصرية ومدينة شرم الشيخ التي تعد من أكبر المدن السياحية في مصر اقتصاد
-
3 أولويات على طاولة قادة العالم في قمة المناخ "COP27"يتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى قصص اقتصادية