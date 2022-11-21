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عملات

أزمة محتملة بسعر صرف عملات هذه الدول في 2023

غولدمان ساكس يتوقع بدء تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الآسيوية

دبي - العربية.نت
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حذرت مجموعة نومورا اليابانية من أن التشيك ورومانيا والمجر ستواجه أزمات لسعر صرف عملاتها خلال العام المقبل مع ارتفاع الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان ماليا وخارجيا.

واعتمد تقرير لنامورا على ثمانية مؤشرات تغطي الواردات واحتياطيات العملة الأجنبية وأسعار الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل بالإضافة إلى مقياس الحساب المالي الجاري.

وذكر التقرير أن مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان ما زالت تعاني من أزمات مالية وأنها لم تخرج منها بعد.

"غولدمان ساكس" يبقي توقعاته لمتوسط خام برنت لعام 2023 عند 110 دولارات للبرميل أسواق العربية 1230 أسعار النفط "غولدمان ساكس" يبقي توقعاته لمتوسط خام برنت لعام 2023 عند 110 دولارات للبرميل

من جهة أخرى، توقع غولدمان ساكس أن يخف تأثير قوة الدولار على العملات الآسيوية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة وذلك عند وضوح سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وأبدى البنك تفاؤله بشأن الوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري بالإضافة إلى الروبية الإندونيسية وذلك بدعم من عوائد سنداتها المرتفعة والاحتياطيات الأجنبية لديها.

وكان بنك مورغان ستانلي قد توقع أن يصل الدولار الأميركي إلى ذروته في الربع الرابع من العام الحالي، على أن يبدأ بالتراجع مقابل العملات الآسيوية ابتداء من العام المقبل.

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