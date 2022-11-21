أزمة محتملة بسعر صرف عملات هذه الدول في 2023
غولدمان ساكس يتوقع بدء تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الآسيوية
حذرت مجموعة نومورا اليابانية من أن التشيك ورومانيا والمجر ستواجه أزمات لسعر صرف عملاتها خلال العام المقبل مع ارتفاع الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان ماليا وخارجيا.
واعتمد تقرير لنامورا على ثمانية مؤشرات تغطي الواردات واحتياطيات العملة الأجنبية وأسعار الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل بالإضافة إلى مقياس الحساب المالي الجاري.
وذكر التقرير أن مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان ما زالت تعاني من أزمات مالية وأنها لم تخرج منها بعد.
من جهة أخرى، توقع غولدمان ساكس أن يخف تأثير قوة الدولار على العملات الآسيوية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة وذلك عند وضوح سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وأبدى البنك تفاؤله بشأن الوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري بالإضافة إلى الروبية الإندونيسية وذلك بدعم من عوائد سنداتها المرتفعة والاحتياطيات الأجنبية لديها.
وكان بنك مورغان ستانلي قد توقع أن يصل الدولار الأميركي إلى ذروته في الربع الرابع من العام الحالي، على أن يبدأ بالتراجع مقابل العملات الآسيوية ابتداء من العام المقبل.
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