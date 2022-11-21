ميقاتي: "الأغذية العالمي" يخصص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان خلال 3 سنوات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين، إن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وذلك فيما تدفع الأزمة الاقتصادية في البلاد ملايين إلى هوة الفقر.

وأضاف ميقاتي أن نصف المساعدات سيذهب إلى اللبنانيين بينما سيخصص النصف الآخر للاجئين السوريين الذين يعيش أكثر من مليون منهم في لبنان وفقا تقديرات حكومية.

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وقال ميقاتي إن 70% من المساعدات كانت في السابق تذهب إلى اللاجئين السوريين و30% للبنانيين.

ولم يتسن الاتصال بمكتب برنامج الأغذية العالمي في لبنان للتعقيب.

والتقى ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري للبرنامج في لبنان عبد الله الوردات مع ميقاتي اليوم الاثنين، وقال بعد الاجتماع إن المساعدات ستشمل مساعدات عينية ونقدية، وفقا لبيان صادر عن مكتب ميقاتي.

وأضاف أن البرنامج التابع للأمم المتحدة سيقدم لمليون لاجئ ومليون لبناني مساعدات نقدية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين.

كان لبنان في السابق من بين البلدان متوسطة الدخل، ويعاني الآن من أزمة يعتبرها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات منذ عام 1850، نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والتي بلغت ذروتها في الانهيار المالي في عام 2019.