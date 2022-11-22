أسعار السلع الغذائية ترفع التضخم في المغرب إلى 8.1٪

قالت مندوبية التخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 8.1% على أساس سنوي في أكتوبر، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع في أسعار السلع الغذائية.

وزادت أسعار السلع الغذائية 13.8%، فيما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 4.3%. وصعد المؤشر 0.4% على أساس شهري.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المتأثرة بتقلب الأسعار، 7.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري.

ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2% في سبتمبر، مشيراً إلى ضرورة ضمان استقرار الأسعار.