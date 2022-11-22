دولة أوروبية تتجه لإقرار حزمة اقتصادية.. تتضمن تأجيل أقساط القروض 7 سنوات

تعتزم الحكومة الإسبانية، إقرار حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين.

ومن ضمن هذه الإجراءات تمديد أقساط القروض لمدة تصل إلى 7 سنوات لأكثر من مليون أسرة من الطبقة المتوسطة.

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وستوفر الحزمة خيارات إعادة تمويل قروض سكنية للمتضررين على فترة 5 أعوام بفوائد منخفضة في بلاد يصل فيها مالكو المنازل إلى ثلاثة أرباع عدد السكان.

وتجنب الاقتصاد الإسباني الانكماش في الربع الثالث مع نمو بنسبة 0.2%، وفق هيئة الإحصاء الوطنية في إسبانيا.

انخفض نمو اقتصاد البلاد بشكل حاد من 1.5% في الربع السابق، وفقًا للبيانات المؤقتة من المعهد الوطني للإحصاء (INE).

يعود تباطؤ النمو إلى حد كبير للأداء الضعيف في قطاع العقارات، حيث تقلص النشاط بنسبة 2.5% إلى جانب انخفاض الصادرات والاستثمار التجاري.

مع ذلك، تراجع التضخم في إسبانيا في الأشهر الثلاثة الماضية، ووصل إلى 7.3% في أكتوبر، بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.