دولة أوروبية تتجه لإقرار حزمة اقتصادية.. تتضمن تأجيل أقساط القروض 7 سنوات
لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين
تعتزم الحكومة الإسبانية، إقرار حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين.
ومن ضمن هذه الإجراءات تمديد أقساط القروض لمدة تصل إلى 7 سنوات لأكثر من مليون أسرة من الطبقة المتوسطة.
وستوفر الحزمة خيارات إعادة تمويل قروض سكنية للمتضررين على فترة 5 أعوام بفوائد منخفضة في بلاد يصل فيها مالكو المنازل إلى ثلاثة أرباع عدد السكان.
وتجنب الاقتصاد الإسباني الانكماش في الربع الثالث مع نمو بنسبة 0.2%، وفق هيئة الإحصاء الوطنية في إسبانيا.
انخفض نمو اقتصاد البلاد بشكل حاد من 1.5% في الربع السابق، وفقًا للبيانات المؤقتة من المعهد الوطني للإحصاء (INE).
يعود تباطؤ النمو إلى حد كبير للأداء الضعيف في قطاع العقارات، حيث تقلص النشاط بنسبة 2.5% إلى جانب انخفاض الصادرات والاستثمار التجاري.
مع ذلك، تراجع التضخم في إسبانيا في الأشهر الثلاثة الماضية، ووصل إلى 7.3% في أكتوبر، بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.
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