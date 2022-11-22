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بنك دبي الإسلامي
بنك دبي الإسلامي.
بنوك الإمارات

بنك دبي الإسلامي يتلقى طلبات لأول صكوك إسلامية مستدامة

حدد سعراً استرشادياً مبدئياً يزيد 175 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن بنك دبي الإسلامي، حدد سعرا استرشاديا مبدئيا لأول صكوك إسلامية مستدامة لأجل خمس سنوات يزيد 175 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية.

وسيدير الصفقة، التي يتوقع أن يتم تحديد حجمها في وقت لاحق اليوم، بنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد، وفقا لـ"رويترز".

وكان بنك دبي الإسلامي، سجل نمواً في صافي الأرباح بنسبة 34% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 على أساس سنوي، ليصل إلى 4.101 مليار درهم مقابل 3.069 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2021.

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وأرجع البنك هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية، إضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 236 مليار درهم، في وقت سجل فيه البنك نحو 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة.

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