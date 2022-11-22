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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
اقتصاد السودان

صندوق النقد يتفق مع جنوب السودان على تمويل للطوارئ بـ 112.7 مليون دولار

لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ودعم الإنفاق الاجتماعي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي

نيروبي - رويترز
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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه ودولة جنوب السودان توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن تمويل للطوارئ بقيمة 112.7 مليون دولار.

وأضاف الصندوق في بيان :"سيساعد تمويل الطوارئ هذا جنوب السودان على مواجهة انعدام الأمن الغذائي ودعم الإنفاق الاجتماعي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي".

وأوضح الصندوق، أن مجلسه التنفيذي سيوافق على التمويل في الأسابيع المقبلة.

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وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إنه من المحتمل أن يواجه ما يصل إلى 7.8 مليون نسمة في جنوب السودان، أي ثلثي السكان، نقصا حادا في الغذاء خلال موسم القحط الذي يمتد من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز العام المقبل بسبب الفيضانات والجفاف والصراعات.

وقدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 8.3 مليون.

وقال "أدت العوامل المجتمعة من الصراع المحلي المستمر وأربع سنوات متتالية من الفيضانات الشديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشدة".

واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان بعد فترة وجيزة من الانفصال عن السودان في عام 2011، وعلى الرغم من سريان اتفاقية السلام الموقعة قبل أربع سنوات إلى حد كبير، تتباطأ الحكومة الانتقالية في توحيد الفصائل العسكرية المختلفة.

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