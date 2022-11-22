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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تطرح كميات من مخزون القمح للبيع عبر بورصة السلع

حرصاً على استقرار ‏الأسعار في السوق المحلية

القاهرة - العربية.نت
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قالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستطرح كميات من مخزون القمح لديها للبيع للمطاحن عبر منصة بورصة السلع.

وأضاف البيان أن الهيئة ستقوم بعمليات الطرح مرتين أسبوعياً اعتباراً من 27 نوفمبر.

ستكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة، حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

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وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي "اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصرية، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلية".

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