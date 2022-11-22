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اقتصاد السعودية

"الحبوب" السعودية تعلن سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم القادم

بقيمة 1750 ريالا للطن

دبي - العربية.نت
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أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السعودية، سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي القادم 1444/1445هـ (2023م)، بقيمة 1750 ريالا للطن.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن شراء القمح المحلي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وقراره المعدل بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

كانت المؤسسة قد أعلنت عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1443/ 1444هـ (2022م) وذلك بتوريد صافي كمية 538,436 طن، بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.

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