أسعار المستهلكين في روسيا تواصل الارتفاع للأسبوع التاسع

أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الحكومية "روستات"، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في البلاد واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات والنقل الجوي.

وقالت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع 0.11% في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 0.06% في الأسبوع السابق.

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ومنذ بداية العام، قفزت الأسعار 10.86% مقابل 7.51% لنفس الفترة قبل عام.

وعزز البنك المركزي الروسي الشهر الماضي التوقعات بأنه سينهي دورة خفض أسعار الفائدة، عندما أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%. ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير في اجتماعه لنهاية العام المقرر في ديسمبر/كانون الأول.

ويهدف البنك للوصول بمعدلات التضخم إلى 4% بحلول عام 2024، ويتوقع تراجعها لما يتراوح بين 5 و7% العام المقبل.