أسعار المستهلكين في روسيا تواصل الارتفاع للأسبوع التاسع
مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات والنقل الجوي
أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الحكومية "روستات"، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في البلاد واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات والنقل الجوي.
وقالت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع 0.11% في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 0.06% في الأسبوع السابق.
ومنذ بداية العام، قفزت الأسعار 10.86% مقابل 7.51% لنفس الفترة قبل عام.
وعزز البنك المركزي الروسي الشهر الماضي التوقعات بأنه سينهي دورة خفض أسعار الفائدة، عندما أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%. ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير في اجتماعه لنهاية العام المقرر في ديسمبر/كانون الأول.
ويهدف البنك للوصول بمعدلات التضخم إلى 4% بحلول عام 2024، ويتوقع تراجعها لما يتراوح بين 5 و7% العام المقبل.