ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع في أسبوع

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكن من المرجح ألا يشير ذلك بتحول كبير في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة زادت 17 ألفا إلى مستوى معدل موسميا بلغ 240 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر زيادة بواقع 1000 طلب عن الرقم المعلن سابقا. كان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 225 ألفا في الأسبوع الأحدث.

وصدرت بيانات البطالة قبل موعدها بيوم بسبب عطلة عيد الشكر غدا الخميس. ومن المرجح أن تكون الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي راجعة لأسباب فنية حيث ذكر اقتصاديون أن النموذج الذي تستخدمه الحكومة لتعديل البيانات لاستيعاب التقلبات الموسمية عادة ما يتوقع زيادة في الطلبات المقدمة بسبب إغلاق الشركات أبوابها بصفة مؤقتة في العطلات.