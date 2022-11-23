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نور -المغرب -طاقة شمسية
مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية.
اقتصاد المغرب

المغرب يتجه لتسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة

يبحث استقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية لـ"القطاع"

الرباط - رويترز
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دعا الملك المغربي، محمد السادس، إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة في البلاد، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأفاد بيان للديوان الملكي، بأن العاهل المغربي، ترأس في قصره بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، جلسة عمل "خُصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال" وكذا "التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع".

وذكر البيان، أن جلسة العمل هذه "تندرج في إطار تتبع الملك للأهداف الاستراتيجية التي حددها المغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، لا سيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أكثر من 52% من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030".

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وأوضح البيان أن تسريع وتيرة هذه الأعمال يتضمن بالأساس "إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور- ميديلت وتحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته".

وكان المغرب، قد أنشأ في ورزازات، جنوب المملكة، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بتمويل أوروبي على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

ويهدف المغرب للحصول على 52% من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ارتفاعا من نحو 30% حاليا.

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