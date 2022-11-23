توقعات بنمو اقتصاد الصين أكثر من 5% في 2023

كشف مستشار لبنك الشعب الصيني، عن أن الاقتصاد قد ينمو أكثر من 5% في العام المقبل، وسط توقعات بتوقف الاضطرابات الناتجة عن كورونا، وقيام الحكومة الصينية بطرح سياسات لتعزيز الثقة والاستهلاك.

وتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3.3% العام الحالي، وهي من أضعف المستويات التي سجلت منذ عشرات السنوات.

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فيما توقعوا أن ينمو الاقتصاد الصيني عند أقل من 5% في 2023.

كانت العاصمة الصينية بكين أعادت تشديد القيود مجددا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسجّلت بكين عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بكوفيد، اليوم الثلاثاء، بينما فرضت على المدينة مجموعة قيود صارمة عاد السكان على إثرها إلى التعليم والعمل عن بعد، فيما أُغلق العديد من المطاعم.