اقتصاد الصين
توقعات بنمو اقتصاد الصين أكثر من 5% في 2023
مع تكهنات بتوقف الاضطرابات الناتجة عن كورونا وحوافز حكومية
وضع القراءة
100% حجم الخط
كشف مستشار لبنك الشعب الصيني، عن أن الاقتصاد قد ينمو أكثر من 5% في العام المقبل، وسط توقعات بتوقف الاضطرابات الناتجة عن كورونا، وقيام الحكومة الصينية بطرح سياسات لتعزيز الثقة والاستهلاك.
وتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3.3% العام الحالي، وهي من أضعف المستويات التي سجلت منذ عشرات السنوات.
مادة اعلانية
فيما توقعوا أن ينمو الاقتصاد الصيني عند أقل من 5% في 2023.
كانت العاصمة الصينية بكين أعادت تشديد القيود مجددا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وسجّلت بكين عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بكوفيد، اليوم الثلاثاء، بينما فرضت على المدينة مجموعة قيود صارمة عاد السكان على إثرها إلى التعليم والعمل عن بعد، فيما أُغلق العديد من المطاعم.
اقرأ أيضاً
-
الذهب يتحرك في نطاق محدود مع ترقب بيان المركزي الأميركيالبيان قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة أسواق المال
-
إغلاقات المصانع في الصين تكلف آبل مليار دولار من العوائد أسبوعياتكلف إغلاقات المصانع في الصين آبل مليار دولار من العوائد أسبوعياً، ما يهدد بتراجع المبيعات في موسم الأعياد أكثر المواسم ازدحامًا في العام.تأتي هذه ... نبض السوق
-
بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكا مستدامة بقيمة 750 مليون دولارلأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح يلامس 5.5% سنوياً شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية