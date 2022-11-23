صندوق النقد يحافظ على توقعاته لنمو اقتصاد الصين عند 3.2% للعام 2022

أبقى صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد الصيني عند 3.2% للعام الجاري وعند 4.4% للعام المقبل بناء على افتراضية أن الحكومة ستبدأ بتخفيف سياسة صفر كوفيد أو ZERO-COVID في النصف الثاني من 2023.

وأضاف الصندوق: "على الصين تقديم المزيد من الدعم للقطاع العقاري باستخدام آليات قوية وذات تمويل جيد لإكمال المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها وحماية من اشترى على الخريطة".

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كما حذر الصندوق من أن الصين تواجه تحديات قد تخفض النمو من بينها التباطؤ العالمي وارتفاع أسعار الطاقة وضيق الأوضاع المالية العالمية والتحديات التجارية إلى جانب أزمة القطاع العقاري وقدرتها للوصول إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيا.

يأتي ذلك فيما قال مستشار لبنك الشعب الصيني إن الاقتصاد قد ينمو أكثر من 5% في العام المقبل، وسط توقعات بتوقف الاضطرابات الناتجة عن كورونا وقيام الحكومة الصينية بطرح سياسات لتعزيز الثقة والاستهلاك.

وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3.3% العام الحالي، في أضعف أرقام للنمو منذ عقود.

وأشار الاستطلاع نفسه للتوقعات بنمو الاقتصاد الصيني بأقل من 5% في 2023.