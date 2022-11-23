اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الصين

صندوق النقد يحافظ على توقعاته لنمو اقتصاد الصين عند 3.2% للعام 2022

ويطالبها بالمزيد من الدعم للقطاع العقاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أبقى صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد الصيني عند 3.2% للعام الجاري وعند 4.4% للعام المقبل بناء على افتراضية أن الحكومة ستبدأ بتخفيف سياسة صفر كوفيد أو ZERO-COVID في النصف الثاني من 2023.

وأضاف الصندوق: "على الصين تقديم المزيد من الدعم للقطاع العقاري باستخدام آليات قوية وذات تمويل جيد لإكمال المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها وحماية من اشترى على الخريطة".

كما حذر الصندوق من أن الصين تواجه تحديات قد تخفض النمو من بينها التباطؤ العالمي وارتفاع أسعار الطاقة وضيق الأوضاع المالية العالمية والتحديات التجارية إلى جانب أزمة القطاع العقاري وقدرتها للوصول إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيا.

ماسك يوقف تسريح موظفي تويتر ويفتح باب التوظيف من جديد قصص اقتصادية تويتر ماسك يوقف تسريح موظفي تويتر ويفتح باب التوظيف من جديد

يأتي ذلك فيما قال مستشار لبنك الشعب الصيني إن الاقتصاد قد ينمو أكثر من 5% في العام المقبل، وسط توقعات بتوقف الاضطرابات الناتجة عن كورونا وقيام الحكومة الصينية بطرح سياسات لتعزيز الثقة والاستهلاك.

وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3.3% العام الحالي، في أضعف أرقام للنمو منذ عقود.

وأشار الاستطلاع نفسه للتوقعات بنمو الاقتصاد الصيني بأقل من 5% في 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط