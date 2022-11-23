وزير اقتصاد ألمانيا: مستحيل أن نخرج من السوق الصيني

قال وزير الاقتصاد الألماني، اليوم الأربعاء، إنه من المستحيل أن نخرج من السوق الصيني لا سيما في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد استقبل خلال نوفمبر الجاري، في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس، أول زعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

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وقال الرئيس الصيني إن زيارة شولتس لبكين "تعزز التعاون العملي" مع ألمانيا، وفق ما نقلت عنه محطة "سي سي تي في" الحكومية.

وذكر شي وفقاً لما ذكره تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في): "باعتبارنا دولتين كبيرتين ومؤثرتين، في وقت التغيير والاضطراب، على الصين وألمانيا العمل معا بصورة أكبر للمساهمة في السلام العالمي والتنمية. في الوقت الراهن، الموقف الدولي معقد ومضطرب".

ووفقاً لتسجيل للتصريحات قدمه الوفد الألماني قبل لقاء الزعيمين على الغداء، قال المستشار الألماني لشي إن من الجيد أنهما يجتمعان وجهاً لوجه خلال تلك الأوقات المشحونة بالتوتر، وإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتسبب في مشكلات للنظام العالمي المؤسس على قواعد.