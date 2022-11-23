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اقتصاد السعودية

وزير الاستثمار السعودي: إطلاق استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير

افتتاح مؤتمر الشراكات المستدامة في الرياض بمشاركة وزراء الصناعة والاستثمار والاقتصاد

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن إطلاق استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير في المملكة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشراكات المستدامة، الذي بدأ أعماله في الرياض، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزراء الصناعة والاستثمار والاقتصاد.

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن الاستراتيجية الجديدة ستنعكس إيجابا على أرقام الصناعة.

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