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التضخم في منطقة اليورو
منطقة اليورو
اقتصاد أوروبا

مسؤول بالمركزي الأوروبي: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الذروة على الأرجح

في ظل ارتفاع أسعار الطاقة

ميلانو - رويترز
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قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الخميس، إن التضخم في منطقة اليورو سيحوم حول مستوياته الراهنة في الشهور القليلة المقبلة، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2023.

وأضاف خلال حدث مالي في ميلانو أن التضخم من المرجح أن يكون بلغ ذروته أو يقترب منها على كل حال.

وتابع "بالنسبة (للتضخم) الأساسي... أعتقد أننا بلغناها فيما يتعلق بالذروة، ربما نقطة عشرية واحدة صعودا أو نزولا، سيحوم، لكنني أعتقد أننا سنشهد انخفاضا خلال النصف الأول من العام المقبل".

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يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذّر من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6.1% العام المقبل.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف من المتوقع أن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022.

وتوقعت بروكسل أن يسجّل معدل التضخم 8,5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6,1% العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو.

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