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أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
اقتصاد ألمانيا سجل نمواً غير متوقع في الربع الثالث ( تعبيرية - iStock)
اقتصاد أوروبا

مؤشرات إيجابية تعيد التفاؤل إلى مناخ الأعمال في ألمانيا

انحسر التشاؤم إزاء الأشهر المقبلة إلى حد كبير

برلين - رويترز
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أظهر مسح اليوم الخميس، تحسن الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، وانحسر التشاؤم إزاء الأشهر المقبلة إلى حد كبير، بعد تسجيل أكبر اقتصاد في أوروبا لمؤشرات تبعث على التفاؤل.

وذكر معهد "إيفو" أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال صعدت إلى 86.3، مقابل 85.0 في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين، وبعد تعديل قراءة أكتوبر إلى 84.5.

يأتي تحسن التوقعات عقب نمو اقتصادي غير متوقع في الربع الثالث، وبعدما قلص الامتلاء الكامل لخزانات الغاز في ألمانيا المخاوف من حدوث أزمة إمدادات هذا الشتاء.

ورغم ذلك، تتوقع الحكومة حدوث ركود العام المقبل، وأن ينكمش الاقتصاد بواقع 0.4%.

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