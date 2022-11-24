إمارة أبوظبي تقترب من إعلان استراتيجية اقتصادية جديدة

قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم الخميس، إن الإمارة تقترب من إعلان استراتيجية اقتصادية شاملة جديدة.

ومن المتوقع أن تحدد الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة أهداف أبوظبي لتنويع اقتصادها، والتركيز على تطوير الابتكار والتحول الرقمي.

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وكان الشرفاء يتحدث خلال مراسم إعلان استضافة أبوظبي مؤتمر الاستثمار السنوي في 2023.

جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي سجل نمواً بنسبة 1.9% خلال العام 2021 ليبلغ نحو تريليون درهم، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء بالإمارة.

وقال المركز إن اقتصاد إمارة أبوظبي تعافى من تداعيات جائحة كورونا بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي والذي نما بنسبة 4.1% في 2021.

وأظهرت البيانات أن مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد إمارة أبوظبي بلغت نحو 50.3%، أما النسبة الباقية فكانت من نصيب الأنشطة غير النفطية.