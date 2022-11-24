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محطة وقود في تونس (رويترز)
محطة وقود في تونس (رويترز)
اقتصاد تونس

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ بداية العام

في إطار خطة لخفض دعم الطاقة

تونس - رويترز
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أعلنت وزارة الطاقة التونسية، يوم الأربعاء، عن رفع أسعار الوقود، وهي الزيادة الخامسة هذا العام.

وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.

وقالت الوزارة في بيان، إن سعر البنزين سيرتفع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر من 2.400 دينار.

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وتوصلت تونس الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وبهذه الزيادة الجديدة، الأربعاء، يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%.

وذكرت وزارة الطاقة أنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.

وشهدت محطات البنزين الشهر الماضي، اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في البلد مما تسبب في طوابير طويلة للسيارات وخلّف حالة من الاحتقان.

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