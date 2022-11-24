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مجلس التعاون الخليجي أعلام تعبيرية خاص العربية نت
مجلس التعاون الخليجي أعلام تعبيرية، خاص "العربية.نت"
اقتصاد الخليج

للمرة الثالثة.. الهند تعلن استئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

بعد مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008

نيودلهي - رويترز
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قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، اليوم الخميس، إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وافقا على استئناف محادثات ترمي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة.

وتلك المحادثات هي المحاولة الثالثة من نوعها لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008.

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جدير بالذكر أن السعودية والهند تستكشفان مشروعاً لمد كابلات بحرية لنقل الكهرباء يربط الساحل الغربي الهندي بالسعودية، بحسب تقرير لصحيفة "Economic Times".

وأفادت مصادر للصحيفة الهندية بأنه من المرجح أن يبدأ الجانبان مناقشات بشأن كابل تحت البحر لشبكة كهرباء تشمل جنوب آسيا ودول الخليج، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن انضمام الإمارات إلى المشروع الذي قد تتراوح تكاليفه الرأسمالية بين 15 و18 مليار دولار، وفقاً للتقديرات، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام ليست نهائية.

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