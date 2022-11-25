اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لبنان

البنك الدولي: الانكماش في لبنان تجاوز 37% منذ 2018.. أسوأ ما شهده العالم

قضى على 15 عاما من النمو الاقتصادي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 5.4% خلال العام الحالي، وللسنة الرابعة على التوالي.

وقال البنك إن نسبة الانكماش تجاوزت 37% منذ عام 2018، ويعد ذلك من بين أسوأ ما شهده العالم، حيث قضى على 15 عاماً من النمو الاقتصادي للبنان، كما يقوّض قدرة البلاد على التعافي.

من جهة أخرى، أنهى مصرف لبنان المركزي، عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وتبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.

وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان من أجل الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار يتطلب من لبنان استيفاء عدد من الإجراءات قبل الموافقة عليه، بما يشمل مراجعة موقف الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما يتضمن الذهب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما الذي سنخسره في حال فقدنا تويتر..؟ ما الذي سنخسره في حال فقدنا تويتر..؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط