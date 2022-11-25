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سيارات بريطانيا
مصنع سيارات في بريطانيا.
اقتصاد بريطانيا

إنتاج السيارات البريطانية يرتفع 7.4% في أكتوبر مدفوعاً بزيادة صادرات الطرز الفاخرة

مخصصة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي

دبي - العربية.نت
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قال اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن إنتاج السيارات البريطانية ارتفع 7.4% في أكتوبر عنه قبل عام، مدفوعا بزيادة صادرات الطرز الفاخرة والمخصصة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي.

وأضاف الاتحاد أن 69524 سيارة صُنعت في بريطانيا خلال أكتوبر 2022، أي أكثر من الشهر نفسه من العام الماضي، لكنها لا تزال أقل 48.4% من مستويات عام 2019، حسبما نقلت "رويترز".

وأفاد الاتحاد، بأن شركات صناعة السيارات في بريطانيا ما زالت تتأثر بنقص الرقائق عالميا ومشاكل سلاسل التوريد.

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وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد، مايك هاوز، إن "العودة إلى الزيادة في إنتاج السيارات في المملكة المتحدة خلال أكتوبر أمر مرحب به، على الرغم من أن الإنتاج لا يزال منخفضا بشدة عن مستويات ما قبل (كوفيد) وسط اضطراب إمدادات المكونات".

وأضاف هاوز، أن "إعادة القطاع إلى المسار الصحيح في عام 2023 يمثل أولوية، بالنظر إلى الوظائف والصادرات والمساهمة الاقتصادية التي تدعمها صناعة السيارات".

وذكر اتحاد مصنعي وتجار السيارات، أن جزءا كبيرا من الإنتاج، نحو 81% في أكتوبر، توجه إلى الخارج، وبشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي، فيما ذهب جزء أقل إلى دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا.

وأنتجت مصانع السيارات البريطانية رقما قياسيا بلغ 61339 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات منذ عام حتى الآن، بزيادة قدرها 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

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