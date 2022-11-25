تشمل أول شحنة من أوكرانيا منذ بدء الحرب.. مصر تشتري 175 ألف طن من القمح

قال تجار لـ"رويترز"، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت على الأرجح 175 ألف طن من القمح، يوم الخميس، عبر محادثات خاصة مع موردين.

ويشمل ذلك أول مشتريات للهيئة من القمح الأوكراني منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي.

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وأضاف التجار أن المفاوضات لا تزال جارية ومن المحتمل أن تشتري الهيئة المزيد.

وذكر التجار أيضا، أن الهيئة اشترت على الأرجح 60 ألف طن من القمح الروسي من شركة سولاريس بسعر 361 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وكانت مصر، ألغت أحدث مناقصة لها لشراء القمح، ويُعتقد أنها اشترت في الآونة الأخيرة أكثر من 600 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة مع تجار.

واختارت مصر هذا العام، شراء القمح من خلال محادثات خاصة مع التجار بدلا من المناقصات، حيث قال وزير التموين، علي المصيلحي في سبتمبر، إن هذا الخيار يضمن أسعارا أكثر جاذبية.

وأكد المصيلحي، وقتها أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم لإنتاج الدقيق الحر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات والتحركات الحكومية الرسمية ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المعكرونة خلال ‏الفترة القادمة.