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أميركا تحظر بيع معدات هواوي و"زد تي آي" الصينيتين لأسباب تتعلق بالأمن القومي

هذه الخطوة تمثل أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة

دبي - العربية.نت
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حظرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين، لأنها تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي الأميركي.

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أمس الجمعة، إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات.

وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأميركيين، وفق رويترز.

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وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنوورسيل في بيان إن "هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات".

وقالت هيكفيجن في بيان إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأميركي.

وأضافت "هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأميركي ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم".

وأضافت هيكفيجن أنها ستواصل خدمة العملاء الأميركيين "بالامتثال الكامل" للقوانين الأميركية.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية قد قالت في يونيو/ حزيران 2021 إنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.

جاء ذلك بعد تصنيف 5 شركات صينية في مارس/ آذار 2021 على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية وهي هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.

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