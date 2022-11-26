روسيا تنفي إبطاء عمليات تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

قال السفير الروسي لدى تركيا، إن موسكو ترسل ممثليها إلى عمليات تفتيش السفن في إسطنبول يوميا أكثر مما هو مطلوب بموجب اتفاق تصدير الحبوب بالبحر الأسود، رافضا اتهاما أوكرانيا لموسكو بإبطاء العملية.

وأفادت رويترز، يوم الخميس الماضي بأن صادرات الحبوب الأوكرانية تمضي بشكل أبطأ منذ تمديد الاتفاق المبرم بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في تخفيف أزمة الجوع في العالم.

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وعزا فاسيل بودنار، سفير أوكرانيا لدى أنقرة، التباطؤ إلى حالة عدم اليقين التي سادت الأسبوع الماضي بشأن تجديد الاتفاق وكذلك رفض روسيا تسريع عمليات التفتيش وزيادة عدد الفرق من ثلاثة حاليا.

وقال سفير روسيا أليكسي إرخوف إن بلاده "تفي بالتزاماتها بشكل صارم" بموجب اتفاق تصدير الحبوب، الذي يتطلب من الأطراف تشكيل ثلاثة فرق تفتيش.

وتابع "بناء على ذلك، تم تحديد عدد أعضاء وتشكيلة الوفد الروسي إلى مركز التنسيق المشترك"، مضيفا أن روسيا ترسل ممثليها إلى فريق أو اثنين من فرق التفتيش الإضافية يوميا بسبب زيادة عدد السفن.

وقال إرخوف في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة رويترز: "تم ذلك كبادرة حسن نية وبتقليص الوقت المخصص للمفتشين للراحة وفقا لقانون العمل".

وقالت إسميني بالا متحدثة الأمم المتحدة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول إن ثلاثة فرق تفتيش عملت في الأسبوعين الماضيين.

وذكر مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، إن الوفود تبحث سبل زيادة عدد عمليات التفتيش الناجحة.

تفيد بيانات الأمم المتحدة بأنه منذ تمديد الاتفاق إلى ما بعد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، لم تغادر أوكرانيا أكثر من خمس سفن يوميا، بانخفاض عن الأسابيع والأشهر السابقة عندما كان يغادر ما يصل إلى 10 سفن.

وفي يومين من الأيام الأربعة الماضية، غادرت سفينة واحدة فقط موانئ أوكرانيا، بينما غادرت اثنتان أمس الجمعة.

وردا على تصريح بودنار بأن الفرق الروسية تبطئ عمليات التفتيش "ربما عن قصد"، قال إرخوف إن مدة التفتيش تحددها عوامل موضوعية.

أضاف أن المدة "لا يمكن تقليصها إلا من خلال إضفاء الطابع الرسمي على نهج هذه العملية. مثل هذا النهج، الذي يروج له الوفد الأوكراني بنشاط، غير مقبول بالنسبة للجانب الروسي".

سمح الاتفاق، الذي أبرم بين موسكو وكييف بوساطة أنقرة أيضا، باستئناف صادرات أوكرانيا المتوقفة عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي. وبدأ تطبيقه في يوليو/ تموز وتمديده من الأسبوع الماضي حتى مارس/ آذار.

وأوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم. وتم الاتفاق على أن تقوم الفرق بفحص السفن للتأكد من عدم وصول الأشخاص أو البضائع المحظورة إلى الموانئ الأوكرانية أو مغادرتها.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أنه تم إجراء ما بين صفر إلى ست عمليات تفتيش يوميا في الأيام السبعة حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وثماني عمليات تفتيش يومي الخميس والجمعة. ويقارن ذلك بخمس إلى ثماني عمليات تفتيش يومية في الأسبوع السابق وما يصل إلى 11 في الأسبوع السابق له.

وقالت بالا إن تحرك السفن تأثر بعدم اليقين الذي كان سائدا بشأن تمديد الاتفاق وأيضا سوء الأحوال الجوية وتناوب الموظفين والمفتشين الجدد في مركز التنسيق المشترك.