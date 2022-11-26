اقتصاد بريطانيا
زيادة عدد متسوقي "بلاك فرايداي" في بريطانيا 3.7%
كانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية
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أظهرت بيانات شركة سينسورماتك سولوشنز زيادة عدد متسوقي "بلاك فرايداي" في جميع أنحاء بريطانيا 3.7% على أساس سنوي.
وكانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية، إذ ارتفع الإقبال، بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، 13.9% على أساس سنوي وفقا للبيانات.
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لكن الشركة أوضحت أن عدد المتسوقين في يوم بلاك فرايداي لا يزال منخفضا 21.3% عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات منفصلة من باركليكارد بايمنتس أن حجم المدفوعات في يوم "بلاك فرايداي" ارتفع 3.2% مقارنة بعام 2021.
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