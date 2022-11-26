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ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلة للبحرين من "مستقرة" إلى "إيجابية"

مع تأكيد التصنيف عند "+B/B"

دبي - العربية.نت
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قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، بتعديل النظرة المستقبلة للبحرين من "مستقرة" إلى "إيجابية" بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي "+B/B".

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.

وترى الوكالة أنه بعد عام 2023، من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية، وفق رويترز.

وذكرت أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.

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