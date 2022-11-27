خطوة بخطوة.. استيراد المصريين في الخارج سيارة معفاة من الجمارك

دشنت الحكومة المصرية، رابط تسجيل سيارات المصريين لتيسير إنهاء إجراءات سيارات المغتربين المعفاة من الجمارك، والتي يتبقى على انتهائها 3 أشهر و18 يوما.

وكشفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طريقة تحميل تطبيق "سيارات المصريين في الخارج"، حيث يتم تحميل رابط التطبيق على الهاتف المحمول بنظاميه أندرويد وIOS، ويمكن تحميل التطبيق من متجر غوغل بلاي، أو آب ستور.

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وبدأت مبادرة "تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج" في 15 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهى في 14 مارس 2023.

ويمكن الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج المعفاة من الجمارك عبر اتباع هذه الخطوات والتي تشمل:

1- قم بإنشاء حساب في بريدك الإلكتروني.

2- أدخل بيانات الحساب برقم الهاتف المحمول.

3- سجل البيانات الشخصية الخاصة بك مثل تاريخ الميلاد، الرقم القومي، رقم جواز السفر، وبلد الإقامة الموجود به.

4- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.، ويمكن بخطوات بسيطة حساب تكلفة سيارتك عن طريق إدخال بيانات سيارتك ويمكن تطبيق اتفاقية بلد المنشأ إن وجدت.

5- قم بالضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

6- اتبع تعليمات التحويل البنكي على الحساب الخاص بوزارة المالية المصرية، ويمكن تحويل الرسوم عن طريق حسابك البنكي الخاص بك أو لأحد أقارب الدرجة الأولى في مدة لا تتعدى الأربعة أشهر بحد أقصى.

7- تابع الطلب الخاص بك بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية، حتى تستطيع استلام سيارتك من الجمارك.

وحددت الحكومة المصرية عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج المعفاة من الجمارك، وتشمل أن يكون المستورد مصري الجنسية، وأن يكون بلغ ستة عشر عاما على الأقل، بالإضافة إلى أن يتمتع بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

كما يجب أن يكون لدى المصري شخصيا، أو لدى (زوجك/زوجتك أو والدك/ والدتك)، حسابا بنكيا في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.