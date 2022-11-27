رئيس وزراء ماليزيا: الدعم يجب أن يستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأحد، إنه يجب توجيه الدعم الحكومي لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض.

وأضاف أنور، الذي تولى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي بعد انتخابات، أن التعيينات الوزارية ستُناقش مع الشركاء في التحالف.