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ماليزيا اقتصاد
ترقب للتشكيل الوزاري في ماليزيا
اقتصاد

رئيس وزراء ماليزيا: الدعم يجب أن يستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض

أنور إبراهيم: التعيينات الوزارية ستُناقش مع الشركاء في التحالف

كوالا لمبور – رويترز
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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأحد، إنه يجب توجيه الدعم الحكومي لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض.

وأضاف أنور، الذي تولى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي بعد انتخابات، أن التعيينات الوزارية ستُناقش مع الشركاء في التحالف.

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