ماسك: عدد المستخدمين الجدد في تويتر يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إن تسجيل المستخدمين الجدد في تويتر سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق، عند مليوني مشترك يوميًا، بزيادة 66% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تراجع مصدر الدخل الرئيسي للمنصة بعد هروب المعلنين والمستخدمين إلى منصات أخرى.

مادة اعلانية

وقال ماسك، إن الدقائق النشطة للمستخدمين كانت في مستوى قياسي أيضاً، بمتوسط 8 مليارات دقيقة نشطة يوميا، بزيادة أسبوعية قدرها 30%، في الوقت الذي زادت فيه الحسابات الوهمية الحاصلة على علامة التحقق منذ بداية نوفمبر.

كان ماسك، الذي أطلق على نفسه بأنه "المطلق" لحرية التعبير، قد أعرب عن معارضته العامة للحظر غير المحدود لحسابات "تويتر" ورفع مؤخرا الحظر المفروض على الرئيس السابق دونالد والنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين.

وهرب العديد من المعلنين من "تويتر" منذ إتمام صفقة ماسك للاستحواذ على النظام الأساسي الشهر الماضي. وخفض ماسك ما يقرب من نصف الموظفين بحجة أن الشركة مسرفة بالأموال.

وظهرت مخاوف أيضًا بشأن الافتقار إلى الإشراف على المحتوى وإعادة المستخدمين المحظورين على المنصة منذ استيلاء ماسك على المنصة. وانتشرت فيض من المنشورات العنصرية والمعادية للسامية على المنصة بعد استحواذ ماسك.

وأطلق الملياردير أيضا اشتراكا مدفوعا للتوثيق، حيث يتعين على المستخدمين الدفع شهريا لعلامة التوثيق الزرقاء ومع ذلك، نشأت المشاكل عندما انتحل عدد من المستخدمين شخصيات بارزة على المنصة وتم تعليق البرنامج نتيجة لذلك.