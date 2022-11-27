وزير التجارة السعودي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يحمي الصناعة المحلية

أكد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، يجسد حرص القيادة على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق رؤية 2030.

وأضاف أن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

مادة اعلانية

كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.