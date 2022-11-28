اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القاهرة القاهرة
القاهرة
اقتصاد مصر

اقتصاد مصر ينمو 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري

الاقتصاد المصري سجل العام الماضي أعلى معدل نمو سنوي منذ 2008 بنسبة 6.6%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال بيان للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي بلغ 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.

وأضاف البيان أن معدل البطالة ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2% في الربع المقابل من العام السابق، وفق رويترز.

وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

بورصة السلع المصرية الجديدة توفر سبيلاً آخر لاستيراد القمح اقتصاد اقتصاد مصر بورصة السلع المصرية الجديدة توفر سبيلاً آخر لاستيراد القمح

وأضاف معيط أن المؤشرات المالية للعام المنتهي في يونيو 2022، أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض للسنة الخامسة على التوالي.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو منذ 2008 بنسبة 6.6%، كما نجحنا بالنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2% بنهاية يونيو 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لوى.. مدينة سكنية جديدة لـ 30 ألف نسمة في عُمان لوى.. مدينة سكنية جديدة لـ 30 ألف نسمة في عُمان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط