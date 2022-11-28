"الدوما" الروسي: موسكو مستعدة لتصدير الحبوب شريطة تحقيق هذا الأمر

قال مجلس الدوما الروسي، اليوم الاثنين، إن موسكو مستعدة لتصدير الحبوب في حال عودة بنك "روسلخوزبنك" لنظام سويفت.

كانت العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تضمنت استبعاد البلاد من نظام سويفت المصرفي.

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وقيدت العقوبات التحويلات بالعملات الأجنبية التي يمكن للبنوك الروسية أن تجريها فيما بينها. وجرى فصل كثير من البنوك في روسيا عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات.

يُشار إلى أنه تم تمديد اتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية وحماية ممر العبور من ثلاثة موانئ على البحر الأسود لمدة أربعة أشهر في منتصف نوفمبر.

وكان قد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في الأصل في يوليو.

وتعد أوكرانيا وروسيا أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم.

واتفقتا على قيام فرق بتفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أشخاص أو بضائع محظورة إلى الموانئ الأوكرانية أو مغادرتها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر، إن روسيا والعالم النامي تعرضا "للخداع" بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، لأن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفقر دول العالم كما كان مقصودا في الأصل.

وأضاف بوتين: "ما نراه هو خداع وقح.. خداع من المجتمع الدولي لشركائنا في إفريقيا والدول الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء.. إنها مجرد خدعة".