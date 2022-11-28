الملاك القطريون لـ"باريس سان جيرمان" يستهدفون تقييماً عند 4 مليارات يورو لبيعه

يستهدف الملاك القطريون لفريق كرة القدم الفرنسي لـ"باريس سان جيرمان"، تقييمًا يزيد على 4 مليارات يورو في محادثات مع مستثمرين محتملين جارية منذ فصل الصيف تتعلق ببيع حصة 15%.

وقال رئيس "باريس سان جيرمان"، ناصر الخليفي، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن المحادثات مستمرة، وإن إتمام أي صفقة قد يستغرق أشهرا.

مادة اعلانية

ويعزز إتمام الصفقة عند هذا التقييم توقعات الأسعار للأندية الكبيرة الأخرى، حيث يبحث ليفربول، ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان حالياً عن مستثمرين جدد أو حتى عن بيع كامل للنادي.

يذكر أن قطر للاستثمارات الرياضية استحوذت على "باريس سان جيرمان"، في 2011 مقابل 70 مليون يورو وقد أنفقوا 1.6 مليار يورو لجذب اللاعبين الكبار من بينهم ديفيد بيكهام ونيمار وميسي.

ويأتي "باريس سان جيرمان"، في المرتبة السادسة لأعلى إيرادات بين أندية كرة القدم في أوروبا، وفقًا لشركة Deloitte ما يضعه على قدم المساواة مع أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد وليفربول.