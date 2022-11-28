تعليمات جديدة لزيادة الحصيلة الدولارية في مصر

عقد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، اجتماعا أمس مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، ناقش خلاله عدة مقترحات تتعلق بزيادة حصيلة البنوك الدولارية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر خاصة لقناة "العربية" أن المناقشات تناولت كيفية جذب الشركات السياحية لوضع حصيلتها الدولارية في البنوك، مشيرة إلى أنه في الفترة الماضية وبتعليمات من محافظ المركزي السابق طارق عامر كان يتم تمويل شركات السياحة بالجنيه المصري ودفع ذلك الشركات لعدم إيداع حصيلتها الدولارية في البنوك.

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وأوضحت المصادر أن البنك المركزي ناقش مع البنوك إمكانية منح شركات السياحة تمويلات بالعملة الأجنبية حتى يمكن تشجيعها على إيداع حصيلتها بالعملات الأجنبية بالبنوك.

كما ناقش الاجتماع إمكانية وجود مرونة من البنوك في قبول الإيداعات الدولارية، حيث هناك إجراءات صعبة تلزم بها البنوك المودعين. هذا إضافة إلى دراسة إصدار شهادات ادخارية للمصريين في الخارج.

يأتي اجتماع محافظ البنك المركزي بعد لقائه أمس الأحد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفي هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.