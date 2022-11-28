توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين خلال نوفمبر

تباطأ النشاط الاقتصادي الصيني في نوفمبر، وسط توقعات بأن ينخفض ​​أكثر خلال الأسابيع المقبلة مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد وتصاعد الاحتجاجات ضد تشديد القيود لمكافحة الجائحة.

وأظهر مؤشر بلومبرغ الكلي المكون من ثمانية مؤشرات، انكماشا محتملاً في النشاط خلال نوفمبر من وتيرة ضعيفة أصلا في أكتوبر.

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ويرى الاقتصاديون في Goldman Sachs وMacquarie Group وHang Seng Bank، إن الاحتماليات تتزايد لتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الإغلاقات وصعوبة احتواء انتشار فيروس كوفيد.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3% فقط العام الحالي، وفقا لأحدث استطلاع لبلومبرغ، والذي سيكون أبطأ وتيرة منذ السبعينيات باستثناء فترة تفشي الجائحة في عام 2020.