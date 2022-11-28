رئيسة المركزي الأوروبي: الخيارات تبقى مفتوحة بشأن مسار أسعار الفائدة

أبقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الاثنين، خياراتها مفتوحة بشأن مقدار الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة وعددها، قائلة إن ذلك سيتوقف على عدد من المتغيرات.

وأضافت في جلسة للبرلمان الأوروبي "المدى الذي نحتاج للذهاب إليه وسرعة ذلك سيعتمدان على مستجدات نظرتنا المستقبلية ومدى استمرار الصدمات ورد فعل الأجور وتوقعات التضخم وتقديراتنا للتحول في موقف سياستنا (النقدية)".

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وتدور تكهنات بين المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بواقع 50 أم 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل وبشأن المستوى الذي ستبلغ عنده تكلفة الإقراض ذروتها.

كانت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وصرحت لاغارد، أن "مهمتنا هي استقرار الأسعار وعلينا تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة.. ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%".

رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حالياً عند 1.5%، لما يقرب من 3% في 2023.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبي حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها.