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أحد شوارع التسوق في لندن (رويترز)
أحد شوارع التسوق في لندن (رويترز)
اقتصاد بريطانيا

مبيعات التجزئة تتراجع في بريطانيا.. المتاجر أمام فترة صعبة

تكلفة المعيشة‬ تثقل كاهل المستهلكين

لندن - رويترز
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أظهر مسح اليوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت في نوفمبر، فيما تستعد المتاجر لظروف صعبة في ديسمبر وسط أزمة تكلفة المعيشة‭ ‬التي تثقل كاهل المستهلكين.

وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لمبيعات التجزئة الشهرية هذا الشهر إلى -19 من +18 في أكتوبر. وتراجعت توقعات المبيعات للشهر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، عندما كانت بريطانيا لا تزال تخضع لقيود صحية واسعة النطاق خلال جائحة كوفيد-19.

وتراجعت الطلبات التي حصل عليها الموردون هذا الشهر بشدة، ولا يرى تجار التجزئة أن هناك أملا يذكر في حدوث تحسن الشهر المقبل.

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وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني الفصلي لنوايا الاستثمار، والذي نُشر أيضا اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020، عندما تعثرت قطاعات اقتصادية كثيرة في ظل أول إغلاق لمكافحة كوفيد-19.

شارك في المسح 65 من تجار التجزئة وجرى في الفترة من 27 أكتوبر إلى 14 نوفمبر.

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