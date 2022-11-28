مبيعات التجزئة تتراجع في بريطانيا.. المتاجر أمام فترة صعبة

أظهر مسح اليوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت في نوفمبر، فيما تستعد المتاجر لظروف صعبة في ديسمبر وسط أزمة تكلفة المعيشة‭ ‬التي تثقل كاهل المستهلكين.

وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لمبيعات التجزئة الشهرية هذا الشهر إلى -19 من +18 في أكتوبر. وتراجعت توقعات المبيعات للشهر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، عندما كانت بريطانيا لا تزال تخضع لقيود صحية واسعة النطاق خلال جائحة كوفيد-19.

مادة اعلانية

وتراجعت الطلبات التي حصل عليها الموردون هذا الشهر بشدة، ولا يرى تجار التجزئة أن هناك أملا يذكر في حدوث تحسن الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني الفصلي لنوايا الاستثمار، والذي نُشر أيضا اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020، عندما تعثرت قطاعات اقتصادية كثيرة في ظل أول إغلاق لمكافحة كوفيد-19.

شارك في المسح 65 من تجار التجزئة وجرى في الفترة من 27 أكتوبر إلى 14 نوفمبر.