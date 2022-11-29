انتعاش مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في نوفمبر بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش في نوفمبر/ تشرين الثاني بأكثر قليلا من المتوقع، إذ ارتفع للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 92.7 في أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزا بفارق ضئيل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5.

مادة اعلانية

وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة إلى -2.0 من -1.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أسوأ كثيرا، مقارنة بمستوى -0.5 الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 الشهر الماضي.

وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى -23.9 من -27.5 في أكتوبر/ تشرين الأول.

كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعا حادا إلى 30.1 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 37.3 في أكتوبر/ تشرين الأول وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 الشهر الماضي.