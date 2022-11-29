اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم الاتحاد الأوروبي (istock)
علم الاتحاد الأوروبي
اقتصاد أوروبا

انتعاش مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في نوفمبر بأكثر من المتوقع

المؤشر ارتفع لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

بروكسل - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش في نوفمبر/ تشرين الثاني بأكثر قليلا من المتوقع، إذ ارتفع للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 92.7 في أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزا بفارق ضئيل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5.

وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة إلى -2.0 من -1.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أسوأ كثيرا، مقارنة بمستوى -0.5 الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 الشهر الماضي.

أسهم أوروبا تسجل سادس أسبوع من المكاسب على التوالي أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا تسجل سادس أسبوع من المكاسب على التوالي

وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى -23.9 من -27.5 في أكتوبر/ تشرين الأول.

كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعا حادا إلى 30.1 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 37.3 في أكتوبر/ تشرين الأول وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط