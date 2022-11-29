انتعاش مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في نوفمبر بأكثر من المتوقع
المؤشر ارتفع لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش في نوفمبر/ تشرين الثاني بأكثر قليلا من المتوقع، إذ ارتفع للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 92.7 في أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزا بفارق ضئيل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5.
وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة إلى -2.0 من -1.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أسوأ كثيرا، مقارنة بمستوى -0.5 الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 الشهر الماضي.
وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى -23.9 من -27.5 في أكتوبر/ تشرين الأول.
كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعا حادا إلى 30.1 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 37.3 في أكتوبر/ تشرين الأول وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 الشهر الماضي.