اقتصاد تركيا
عجز الميزان التجاري التركي يرتفع 422% في أكتوبر
مع زيادة الواردات 31.4%
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية التركي ارتفع 421.7% على أساس سنوي إلى 7.87 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع الواردات بـ 31.4%.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 29.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ 3% إلى 21.33 مليار دولار.
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في إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.
لكن، أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.
وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام ارتفع بنسبة 168.3% إلى 91.05 مليار دولار.
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