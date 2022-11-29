اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ستاندرد أند بورز
ستاندرد أند بورز
اقتصاد

"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعات النمو للأسواق الناشئة في 2023

على خلفية ضغوط الصراع الروسي الأوكراني، واستمرار جائحة كوفيد-19، وظروف السياسة النقدية الصارمة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها لنمو الاقتصادات الناشئة في العام 2023 اليوم الثلاثاء، مستشهدة بالضغوط المستمرة من الصراع الروسي الأوكراني، واستمرار جائحة كوفيد-19، وظروف السياسة النقدية الصارمة.

تتوقع وكالة التصنيف الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصادات الناشئة بنسبة 3.8٪ العام المقبل، بانخفاض عن توقعاتها السابقة بنمو بواقع 4.1٪، وفق "رويترز".

وأضافت أن "المراجعة النزولية للنمو تأتي من جميع الأسواق الناشئة باستثناء الصين والمملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى أن التوقعات للعامين 2024 و2025 تظل دون تغيير على نطاق واسع، بمتوسط 4.3٪.

بايدن يحذر: إضراب عمال السكك الحديدية سيدمر الاقتصاد اقتصاد اقتصاد أميركا بايدن يحذر: إضراب عمال السكك الحديدية سيدمر الاقتصاد

حذرت الوكالة من أن التضخم في الأسواق الناشئة قد تجاوز ذروته أو سيبلغها قريبًا، على خلفية انخفاض تضخم أسعار الغذاء والوقود، إلا أنه لا يزال على وشك البقاء فوق أهداف البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات، مما يجبر السياسات النقدية على البقاء مقيدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط