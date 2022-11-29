"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعات النمو للأسواق الناشئة في 2023

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها لنمو الاقتصادات الناشئة في العام 2023 اليوم الثلاثاء، مستشهدة بالضغوط المستمرة من الصراع الروسي الأوكراني، واستمرار جائحة كوفيد-19، وظروف السياسة النقدية الصارمة.

تتوقع وكالة التصنيف الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصادات الناشئة بنسبة 3.8٪ العام المقبل، بانخفاض عن توقعاتها السابقة بنمو بواقع 4.1٪، وفق "رويترز".

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وأضافت أن "المراجعة النزولية للنمو تأتي من جميع الأسواق الناشئة باستثناء الصين والمملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى أن التوقعات للعامين 2024 و2025 تظل دون تغيير على نطاق واسع، بمتوسط 4.3٪.

حذرت الوكالة من أن التضخم في الأسواق الناشئة قد تجاوز ذروته أو سيبلغها قريبًا، على خلفية انخفاض تضخم أسعار الغذاء والوقود، إلا أنه لا يزال على وشك البقاء فوق أهداف البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات، مما يجبر السياسات النقدية على البقاء مقيدة.