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أضخم يوم للتسوق الإلكتروني.. الأميركيون ينفقون 11.3 مليار دولار في Cyber ​​Monday

من المتوقع أن يصل الإنفاق عبر الإنترنت لشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين إلى 210 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
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أنفق المتسوقون الأميركيون 11.3 مليار دولار خلال Cyber ​​Monday وهو ما يشير إلى أن الخصومات الحادة المقدمة في 2022، اجتذبت المتسوقين الذين يعانون من ارتفاع التضخم.

وبحسب تقرير لـ Adobe Analytics، فإن الإنفاق زاد بنسبة 5.8% على أساس سنوي، مما يجعله أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق عبر الإنترنت لشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين إلى 210 مليارات دولار، بزيادة 2.8% على أساس سنوي.

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جدير بالذكر أن المتسوقين الأميركيين أنفقوا مبلغا قياسيا تجاوز 9 مليارات دولار عبر الإنترنت يوم Black Friday الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3% يوم الجمعة بالمقارنة مع نفس اليوم من العام السابق، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنحو 1%.

يذكر أن التخفيضات كانت قد بدأت في أوائل أكتوبر 2022.

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