أضخم يوم للتسوق الإلكتروني.. الأميركيون ينفقون 11.3 مليار دولار في Cyber Monday
من المتوقع أن يصل الإنفاق عبر الإنترنت لشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين إلى 210 مليارات دولار
أنفق المتسوقون الأميركيون 11.3 مليار دولار خلال Cyber Monday وهو ما يشير إلى أن الخصومات الحادة المقدمة في 2022، اجتذبت المتسوقين الذين يعانون من ارتفاع التضخم.
وبحسب تقرير لـ Adobe Analytics، فإن الإنفاق زاد بنسبة 5.8% على أساس سنوي، مما يجعله أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق عبر الإنترنت لشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين إلى 210 مليارات دولار، بزيادة 2.8% على أساس سنوي.
جدير بالذكر أن المتسوقين الأميركيين أنفقوا مبلغا قياسيا تجاوز 9 مليارات دولار عبر الإنترنت يوم Black Friday الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3% يوم الجمعة بالمقارنة مع نفس اليوم من العام السابق، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنحو 1%.
يذكر أن التخفيضات كانت قد بدأت في أوائل أكتوبر 2022.
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