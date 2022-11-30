الاقتصاد الأميركي ينمو 2.9% في الربع الثالث.. فاق القراءة السابقة
شكل أول نمو هذا العام بعد ربعين من الانكماش
نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من هذا العام بأكثر مما أعلن في البداية، مع صدور بيانات حكومية اليوم الأربعاء تعكس تنقيحات تصاعدية للإنفاق وبعض أشكال الاستثمار.
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2.9%، على أساس سنوي، ما أتى أفضل من معدل 2.6% الذي أبلغت عنه وزارة التجارة في أكتوبر.
شكل ذلك أول نمو هذا العام، بعد ربعين من الانكماش الذي عمّق المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.
جاء الانتعاش قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لكن المحللين حذروا من مسار أقل تفاؤلاً في المستقبل، قائلين إن القفزة التي شوهدت في الصادرات لم تكن مستدامة.
وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، إن أحدث تقدير "يعكس في المقام الأول التعديلات التصاعدية للإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت غير السكني".
وأشارت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي من High Frequency Economics في أحد التحليلات، إلى أنه "على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار، يبدو أن إنفاق الأسر - محرك الاقتصاد - ما زال صامدًا".
-
الأسهم الأميركية تستقر في انتظار خطاب باولالسوق تبحث عن أي مؤشرات قد توحي بعزم الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أسواق المال
-
ما أثر تمديد الوديعة السعودية بـ5 مليارات دولار على الاقتصاد المصري؟الوديعة السعودية تساعد في تخفيف احتياجات مصر التمويلية في العام القادم بأكثر من 35 مليار دولار قصص اقتصادية
-
"مورغان ستانلي" يحذر من هبوط عنيف للأسهم على مدى الأشهر الأربعة المقبلةويلسون: ذروة الهبوط تعتمد على انتهاء مراجعات الأرباح للشركات الكبرى قصص اقتصادية