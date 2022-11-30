الحكومة المصرية تقر اتفاق تمويل مع بنك التنمية الإفريقي بـ 271 مليون دولار
لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار.
وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية الهيكلية للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري.
وبحسب البيان، فإن التمويل يسهم في دعم برنامج النمو الاقتصادي بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الزراعي.
-
"مورغان ستانلي" يحذر من هبوط عنيف للأسهم على مدى الأشهر الأربعة المقبلةويلسون: ذروة الهبوط تعتمد على انتهاء مراجعات الأرباح للشركات الكبرى قصص اقتصادية
-
السعودية تتيح تأشيرة "زيارة شخصية" تسمح بتأدية مناسك العمرةوتمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية سياحة وسفر
-
السوق الموازية تجدد الحديث عن قيمة الجنيه العادلة مقابل الدولار في مصربلغ أعلى سعر لصرف الدولار عند مستوى 24.58 جنيه للشراء مقابل 24.6 جنيه للبيع قصص اقتصادية