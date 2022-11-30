الحكومة المصرية تقر اتفاق تمويل مع بنك التنمية الإفريقي بـ 271 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار.

وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية الهيكلية للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري.

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وبحسب البيان، فإن التمويل يسهم في دعم برنامج النمو الاقتصادي بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الزراعي.