اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تدشن النسخة الثانية من برنامج "توطين" لتوفير 170 ألف وظيفة

استقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، برنامج "توطين" لتعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف.

ويسهم البرنامج في استقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، من خلال 3 مسارات رئيسة للبرنامج: الحوكمة، ووضع المستهدفات، ونقل المعرفة.

وأشار الراجحي إلى مواصلة العمل مع جميع الجهات الإشرافية في برنامج "التوطين" والمكون من 6 وزارات (التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية).

صندوق الاستثمارات السعودي للعربية: نسبة القروض إلى الأصول لا تتعدى 3% قصص اقتصادية خاص صندوق الاستثمارات السعودي للعربية: نسبة القروض إلى الأصول لا تتعدى 3%

وأوضح أنه تم اختيار الجهات الإشرافية بناءً على الجاهزية العالية لإدارة ملف التوطين، والإشراف على ما يقارب 70% من العاملين في أنشطة القطاع الخاص.

وأكد الراجحي على بدء نقل مهام التوطين للجهات الإشرافية، من خلال برنامج إدارة ملف التوطين، كما تم تشكيل اللجان في جميع الجهات الإشرافية المشاركة، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدد من البرامج والمبادرات لدعم وتمكين الجهات الإشرافية وتنمية رأس المال البشري، ومن ذلك مبادرة وحدة استشراف العرض والطلب، ومؤشر استحداث الوظائف، ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب.

وقال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل عبدالله بن ناصر أبوثنين، إن برنامج التوطين منذ نسخته الأولى، تضمن إصدار 39 قراراً لتوطين عدد من الأنشطة والمهن، وقرارات التوطين المناطقي، إلى جانب إحصائيات وصول عدد العاملين السعوديين إلى ما يزيد عن 2.2 مليون في القطاع الخاص كرقم تاريخي في سوق العمل السعودي، ومساهمة برنامج توطين في خلق العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وذلك في مهن نوعية وتخصصية، وقطاعات مختلفة مما أسهم في ارتفاع معدل المشاركة للقوى العاملة السعودية إلى 52%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح لقاء بايدن وماكرون في تحسين العلاقات بين واشنطن وباريس؟ هل ينجح لقاء بايدن وماكرون في تحسين العلاقات بين واشنطن وباريس؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط