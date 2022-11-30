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مصنع للسيارات في مصر (أرشيفية - رويترز
مصنع للسيارات في مصر - رويترز
اقتصاد مصر

تراجع الصناعات التحويلية في مصر 1.8% على أساس شهري في سبتمبر

بفعل تراجع أنشطة صناعة الأجهزة الكهربائية والمركبات

القاهرة - رويترز
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أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، بتراجع نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية 1.81% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول.

وقال الجهاز في بيان إن القراءة الأولية للرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الذي يستثني الزيت الخام والمنتجات البترولية سجل 115.58 في سبتمبر/أيلول مقابل قراءة نهائية عند 117.71 في أغسطس/آب.

وقال إن من الأنشطة التي شهدت انخفاضا صناعة الأجهزة الكهربائية والمركبات ذات المحركات بتراجع شهري 6.7% و2.9% على الترتيب.

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وأضاف أن من الأنشطة التي شهدت ارتفاعا صناعة منتجات المعادن المشكلة، وصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية، بزيادة شهرية 13.3% و6.8% على الترتيب.

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