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علما روسيا والاتحاد الأوروبي (iStock)
علما روسيا والاتحاد الأوروبي (iStock)
روسيا و أوكرانيا

خطة أوروبية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.. كيف سترد موسكو؟

تقوم على إدارة الأموال الروسية واستثمارها، بحيث تذهب العائدات في النهاية إلى أوكرانيا

بروكسل - رويترز
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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها اقترحت خطة لمصادرة الأصول الروسية التي تم تجميدها لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وذكرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، في بيان: "لقد جمدنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي و 19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية الروسية".

وأضافت أنه على المدى القصير، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه إدارة الأموال واستثمارها، حيث ستذهب العائدات إلى أوكرانيا بحيث تعوض في النهاية عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

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وقالت: "سنعمل على اتفاقية دولية مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً. ويمكننا معاً أن نجد السبل القانونية للوصول إلى ذلك".

كما أشارت أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقترح إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، "للتحقيق في جريمة العدوان الروسية ومقاضاة مرتكبيها".

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